Кличко решил отдать партию УДАР Саакашвили

Лидер «Украинского демократического альянса за реформы» (УДАР), мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возглавить его партию на досрочных выборах в Верховную раду.

«Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить политическое плечо», – заявил Кличко в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Мэр Киева выразил уверенность что, такой «союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране», передает ТАСС.

«УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии», – сказал политик.

Он также добавил, что остается мэром Киева, потому что у него «осталось много обязательств перед горожанами».

Во вторник стало известно, что партии Саакашвили «Движение новых сил» отказали в регистрации, в связи с чем экс-президент Грузии попросил «дружеские силы о поддержке».

Напомним, после инаугурации Зеленского Саакашвили вернулся на Украину, после чего пообещал помогать новому президенту, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса». Бывший губернатор Одесской области также заявил, что обижен на Порошенко.

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