Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что обижается на бывшего украинского президента Петра Порошенко.

«Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса-Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство, – сказал Саакашвили в интервью ТСН.

Также он добавил, что у Порошенко нет чувства юмора, также Порошенко, по его мнению, «очень закомплексованный человек». Саакашвили признался, что бывал дома у бывшего украинского лидера, он отметил, что у того есть «большое имение».

Напомним, экс-президент Грузии после инаугурации Владимира вернулся на Украину. Ранее вернуть Саакашвили гражданство предлагал президент России Владимир Путин.