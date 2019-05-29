Саакашвили вернулся на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Киев.

Саакашвили прилетел в украинскую столицу рейсом из Варшавы, передает ТАСС. Отмечается, что именно из международного аэропорта Борисполь его депортировали в 2018 году в связи с лишением гражданства.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили. Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил решение вернуть гражданство экс-президенту Грузии.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.