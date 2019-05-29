Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку это был вопрос «справедливости и достоинства».

«Я думаю, что прежде всего для Зеленского есть момент справедливости и момент достоинства. Ведь мы помним, как Петр Порошенко предоставлял гражданство Саакашвили: очень быстро дал и очень быстро отнял. Я убежден, что в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко», – сказал экс-президент в эфире телеканала «112 Украина».

Также бывший украинский лидер также добавил, что экс-губернатор Одесской области вряд ли займет государственную должность в их стране.

«Президент должен работать на своей земле, на своей родине. Когда он переселяется в другую страну, то он является иммигрантом, хочет он этого или не хочет», – отметил Кравчук.

Во вторник Зеленский вернул гражданство Саакашвили. Ранее экс-президент Грузии назвал день возвращения на Украину.

Накануне президент России Владимир Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

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