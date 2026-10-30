Верховный суд Белоруссии признал умершего пособника нацистов виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа умершего пособника нацистов Александра Буглая, передает РИА «Новости». В связи со смертью обвиняемого приговор вынесен без назначения наказания.

Судебное разбирательство началось 7 сентября. В истории республики это восьмое направленное в суд уголовное дело в отношении нацистов и их пособников, действовавших в годы Великой Отечественной войны. Обвиняемый до мая 1944 года возглавлял так называемый боевой добровольческий батальон имени Буглая.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР. В Генпрокуратуре анонсировали рассмотрение дел против карателей, в том числе умерших, избежавших наказания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Верховный суд Белоруссии признал виновным нациста Антанаса Гецявичюса в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В марте суд впервые признал виновным в геноциде уже умершего офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга.

В прошлом году белорусский Верховный суд вынес вердикт по делу пособника нацистов Александра Ермольчика.