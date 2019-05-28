Саакашвили назвал день возвращения на Украину

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения ему украинским лидером Владимиром Зеленским гражданства намерен вернуться в Киев в среду, 29 мая.

«Он (Зеленский) вернул мне гражданство Украины, которого меня лишили незаконно, ровно так же, как и выслали из страны. Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся», – заявил Саакашвили в разговоре по телефону с грузинской телекомпанией «Рустави-2», передает ТАСС.

Экс-президент добавил, что «все его мысли все равно будут с Грузией».

Пресс-секретарь украинской госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что на данный момент больше нет оснований для недопуска экс-президента Грузии на Украину.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», – сказал Слободян «Украинской правде».

Он добавил, что Саакашвили ранее было запрещено пересекать границу с Украиной как «лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы».

Зеленский вернул гражданство Саакашвили 28 мая, во вторник.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

22 мая 2019 года он попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Президент России Владимир Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.