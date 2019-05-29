Саакашвили рассказал, чем займется на Украине

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сейчас не планирует участвовать в политической жизни Украины.

Саакашвили, вернувшись в Киев, сообщил, что «не ищет никаких позиций на Украине» и заявил, что не вел никаких переговоров про свое назначение на какие-либо должности, передает ТАСС.

«Мне сначала надо осмотреться. Я прибыл в новую страну. У меня здесь много сторонников, и я восхищен новым президентом», – сказал политик.

Также он пояснил, что готов помогать президенту Владимиру Зеленскому.

«Если ему будет нужен мой совет, я буду готов помочь. И, конечно, я буду всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, буду делать все для того, чтобы во власть пришло много новых людей», – заключил Саакашвили.

Во вторник Зеленский вернул гражданство Саакашвили. Экс-президент Грузии приехал в украинскую столицу уже на следующий день.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил решение вернуть гражданство экс-президенту Грузии.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.