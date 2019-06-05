Украинский эксперт оценил политический союз Кличко и Саакашвили

«Они будут работать, как я предполагаю, против врагов Зеленского, но недолго. А потом уже против самого Зеленского. Не думаю, что у них есть перспективы», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он оценил возможные перспективы Михаила Саакашвили на посту лидера УДАР – партии Виталия Кличко.

«По поводу информации о предложении Кличко в адрес Саакашвили возглавить список партии УДАР – я считаю, что это хорошее решение для того, чтобы утопить обоих – и Саакашвили, и Кличко», – подчеркнул директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Накануне стало известно, что мэр Киева, лидер «Украинского демократического альянса за реформы» (УДАР) Виталий Кличко предложил экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили идти на досрочные выборы в Верховную раду во главе его партии. «Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить политическое плечо», – цитировал ТАСС заявление Кличко.

Напомним, что Саакашвили в конце мая вернулся на Украину, президент Владимир Зеленский вернул одесскому экс-губернатору украинское гражданство. Однако партии Саакашвили «Движение новых сил», по словам самого экс-губернатора, отказали в регистрации.

Михаил Погребинский скептически оценил перспективы Саакашвили, которому подставил «политическое плечо» Кличко. По его оценке, если бы бывший одесский губернатор сделал ставку на экс-министра обороны Анатолия Гриценко или на певца и политика Святослава Вакарчука, то у него было бы больше шансов. Однако у Гриценко или Вакарчука Саакашвили не имел бы возможности получить первое место, отмечает Погребинский.

Тандем Кличко – Саакашвили, по мнению эксперта, будет работать против врагов Зеленского, но недолго, «а потом уже и против самого Зеленского».

«Если говорить о том факте, что у Саакашвили сейчас только четыре года жизни на Украине в качестве гражданина (для участия в выборах по закону необходимо не менее пяти лет гражданства), возможно, это вообще не позволит ему участвовать в выборах, – констатирует Погребинский. – Но мы сейчас живем в ситуации, когда, как говорится, закон что дышло, куда повернешь, так и будет.

Тут очень сильно будет зависеть от того, заинтересован в этом Зеленский или нет.

Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос».

Что можно констатировать, так это бурное партстроительство в преддверии июльских внеочередных выборов. Источник газеты «Известия» сообщил в среду, что партии «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа – За жизнь», скорее всего, воссоединятся после полугодового раскола. Утверждается, что предвыборный список возглавит лидер «Оппозиционной платформы», недавний кандидат в президенты Юрий Бойко (который до раскола руководил «Оппоблоком»). Причем, как утверждает источник, воссоединительный съезд состоится уже в среду. Партия намерена перехватить инициативу на юго-востоке, где у «Оппоблока», а ранее у Партии регионов, были традиционно сильные позиции.

«Что касается возможного объединения оппозиционных партий юго-востока Украины вокруг Юрия Бойко, надо посмотреть, как пройдет съезд платформы. Тогда мы узнаем формат объединения, состоялось оно или не очень. Пока это интрига, результата этой интриги мы не знаем», – осторожно заметил по этому поводу Погребинский.