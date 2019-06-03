Порошенко вознамерился стать «отцом нации»

Экс-президент Украины Петр Порошенко захотел стать «отцом нации», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники из окружения бывшего украинского лидера.

«Порошенко возглавит партию («Европейская солидарность», ранее «Блок Петра Порошенко» – прим. ВЗГЛЯД), но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше: никаких должностей не занимает, но на самом деле самый авторитет и влияние», – сообщили собеседники «Украинской правды», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент в партии не определились с кандидатами на выборы в Раду. Издание сообщило, что Порошенко лично отвечает за создание списка.

Проведение выборов в украинский парламент планировалось на октябрь 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля, соответствующий указ вступил в силу 23 мая.

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