Представитель Зеленского отверг возможность коалиции с Порошенко в Раде

Партия «Слуга народа», которая выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, идеологически расходится с «Блоком Петра Порошенко» (БПП) и «Оппозиционной платформой – За жизнь», заявил представитель украинского лидера в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«Я могу говорить об этом, исходя из того, что заявил президент Украины Владимир Зеленский про то, что точно идеологически мы разные с БПП, а также с «Оппозиционной платформой», «Оппозиционным блоком», – заявил Стефанчук в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос о возможных вариантах коалиции в Раде после парламентских выборов 21 июля, передает ТАСС.

Такую ситуацию Стефанчук назвал «нормальной», пояснив, что «только в оппозиции рождается истина, и в конкуренции идей находится решение любых вопросов».

При этом, по словам представителя Зеленского в Раде, сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили «будет обсуждаться».

Стефанчук отметил, что команда нового президента еще формируется. «Мы будем привлекать как можно больше интересных людей. У нас основное требование – это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы», – пояснил политик.

Напомним, 1 июня вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому переворотом.

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