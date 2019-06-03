Украину испытывают на готовность к миру с Россией

Уходящая украинская элита угрожает новому президенту. Владимиру Зеленскому посулили, что у него «земля будет гореть под ногами», напомнили о судьбе Януковича. Истерику вызвало выступление бизнесмена Бориса Шефира, друга детства Зеленского, который призвал Украину к прямым переговорам с Путиным и потребовал отменить языковой закон. Пророссийская риторика на Украине звучит все чаще, а высказывание мыслей о развороте Киева к Москве уже не связано с риском для жизни.

На Украине в пятницу разразился громкий скандал из-за заявлений Бориса Шефира, совладельца группы компаний «Квартал 95».

Вопреки прежней официальной линии Киева, Шефир призвал власти Украины договориться с президентом России Владимиром Путиным. «Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться», – сказал бизнесмен украинскому изданию «Детектор медиа». Кроме того, он потребовал отменить недавно принятый языковой закон.

Эти слова не привлекли бы особого внимания, если бы не несколько обстоятельств. Борис Шефир, как и его брат Сергей, с детских лет считается ближайшим другом Зеленского. С нынешним президентом братья создавали все его деловые проекты, вроде «Квартала 95», а в последние полгода были идеологами его избирательной кампании. Правда, если статус Сергея уже формализован – Зеленский назначил его своим первым помощником, то Борис пока остался частным лицом.

Казалось бы, это заявление человека, явно близкого к Зеленскому – хороший признак. Москва ждет от Киева именно договороспособности. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об условиях для встреч в нормандском формате: украинская сторона должна выполнять минские договоренности и идти на прямой контакт с республиками Донбасса.

Однако скандальное заявление Шефира на самом деле было не таким уж и миролюбивым. Если договориться не получится, тогда – заметил совладелец «Квартала 95» – нужно будет объявлять «настоящую» войну России.

Но в целом, конечно, интервью подействовало на «патриотов Украины» как красная тряпка на быка. Ведь Шефир безоговорочно высказался против политики украинизации – именно с точки зрения бизнеса, так как вытеснение русского языка наносит удар по теле- и радиопроизводству в стране. Кроме того, принятие «нормального закона о языке» – это «первый шаг для отмены войны», – подчеркнул совладелец «Квартала-95».

Истеричная реакция не заставила себя ждать, причем мишенью оказался не Шефир, сколько никак с ним формально не связанный Зеленский. «Для одного президента уже отменяли закон об украинском языке и писали новый», – заявил пока еще действующий вице-премьер Павел Розенко в своем Facebook. Розенко явно имел в виду свергнутого Виктора Януковича и его окружение. «Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за «поребрик», а украинский язык был, есть и будет. Можем повторить», – пригрозил замглавы правительства.

Не менее грозное предупреждение прозвучало из уст Андрея Парубия, спикера пока еще действующего парламента.

«Хочу сказать – и от имени Верховной рады, и от имени правительства – украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть»,

– пригрозил спикер. Его зам Ирина Геращенко призвала депутатов выступить «единым фронтом» против политики Зеленского, чья команда, по ее словам, рассматривает «возможность договариваться с Путиным».

Неудивительно, что под таким напором официальная команда Зеленского поспешила откреститься от Шефира. В администрации президента подчеркнули: бизнесмен выразил исключительно собственное мнение, которое не совпадает с позицией президента. И напомнили: Борис Шефир «не является должностным лицом администрации президента или членом партии «Слуга народа», так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента».

Экспертам остается лишь гадать – действительно ли Шефир вслух высказал то, что у нового президента на уме. Ведь в предвыборной риторике Зеленский тоже выражал готовность найти компромисс с Путиным и ругал языковой закон.

«То, что публично сказал Борис Шефир, в обществе будет как бы спроецировано на президента, как его тайные мысли. Зеленский и братья Шефиры – адекватны. Есть вышиватники, ватники, а есть адекватники, то есть люди, которые абсолютно прагматично смотрят на вещи», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор украинского центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев.

«Но вряд ли новый президент и впрямь пойдет на критические резкие шаги. Например, декоммунизацию со временем может отменить конституционный суд. Но во всем остальном радикализма от Зеленского мы не дождемся. В противном случае, ему грозит если не импичмент, то Майдан», – предположил Золотарев.

Но сам факт появления такого интервью, подрывающего сами идеологические основы послемайданной Украины – это серьезный сигнал. Человек, который явно ассоциируется с новой властью, спокойно высказывает то, за что еще недавно мог грозить «визит домой украинских патриотов», а то и нечто похуже – и все при негласном попустительстве властей (достаточно вспомнить убийство Олеся Бузины, например).

Неслучайно вся «партия войны» в пятницу так всполошилась. Она почувствовала, что риторика в коридорах власти изменилась и призыв к примирению с Москвой перестал считаться предательством, идея мира постепенно становится нормой. Вот почему «партия войны» сразу обозначила Зеленскому красные флажки, посулив новый Майдан.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Мураев не исключает, что Шефир действует с ведома Зеленского – как бы забрасывает пробный шар, проверяя реакцию общества. В таком случае вполне объяснимо, почему Бориса Шефира, в отличие от Сергея, президент пока оставил в статусе частного лица.

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«Выступление Шефера может быть частью политической игры перед досрочными выборами в Раду. Нельзя сбрасывать со счетов, что Украина уже оказалась в рамках парламентской избирательной компании. Многие заявления делаются с целью понравиться той или иной электоральной группе», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

Собеседник отметил, что заявление Шефира было двойственным – такой же, как и недавняя президентская кампания Зеленского (который также работал сразу на несколько электоральных групп). Зеленский получил хороший результат на Юго-Востоке, где жители хотят мира с Россией, и в Центре, на Западе Украины, где совсем другое отношение к конфликту в Донбассе, отмечает Мураев. Он полагает, что Борис Шефир высказался также двойственно.

«И нашим, и вашим. Мы будем договариваться, если Путин нормальный, а нет – мы будем воевать. Фраза логичная, но попахивает банальным популизмом», – заметил Мураев. Но в целом официальная риторика властей Украины по отношению к России не изменилась, считает депутат.

Тем временем, в пятницу новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк признался, что Зеленский еще не сформировал переговорную позицию, и уже по одной этой причине пока не готов начать диалог с Москвой.

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