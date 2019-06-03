Украину испытывают на готовность к миру с Россией

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 08:39  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Украину испытывают на готовность к миру с Россией

Возможно, Борис Шефир (слева) высказал вслух то, что Зеленский пока говорить боитсяФото: detector.media, Анна Марченко/ТАСС
Уходящая украинская элита угрожает новому президенту. Владимиру Зеленскому посулили, что у него «земля будет гореть под ногами», напомнили о судьбе Януковича. Истерику вызвало выступление бизнесмена Бориса Шефира, друга детства Зеленского, который призвал Украину к прямым переговорам с Путиным и потребовал отменить языковой закон. Пророссийская риторика на Украине звучит все чаще, а высказывание мыслей о развороте Киева к Москве уже не связано с риском для жизни.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Возможно, Борис Шефир (слева) высказал вслух то, что Зеленский пока говорить боится   3 июня 2019, 08:26
            Фото: detector.media, Анна Марченко/ТАСС
            Текст: Людмила Суркова,
            Дарья Рыночнова

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            Уходящая украинская элита угрожает новому президенту. Владимиру Зеленскому посулили, что у него «земля будет гореть под ногами», напомнили о судьбе Януковича. Истерику вызвало выступление бизнесмена Бориса Шефира, друга детства Зеленского, который призвал Украину к прямым переговорам с Путиным и потребовал отменить языковой закон. Пророссийская риторика на Украине звучит все чаще, а высказывание мыслей о развороте Киева к Москве уже не связано с риском для жизни.

            На Украине в пятницу разразился громкий скандал из-за заявлений Бориса Шефира, совладельца группы компаний «Квартал 95».

            Вопреки прежней официальной линии Киева, Шефир призвал власти Украины договориться с президентом России Владимиром Путиным. «Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться», – сказал бизнесмен украинскому изданию «Детектор медиа». Кроме того, он потребовал отменить недавно принятый языковой закон.

            Эти слова не привлекли бы особого внимания, если бы не несколько обстоятельств. Борис Шефир, как и его брат Сергей, с детских лет считается ближайшим другом Зеленского. С нынешним президентом братья создавали все его деловые проекты, вроде «Квартала 95», а в последние полгода были идеологами его избирательной кампании. Правда, если статус Сергея уже формализован – Зеленский назначил его своим первым помощником, то Борис пока остался частным лицом.

            Казалось бы, это заявление человека, явно близкого к Зеленскому – хороший признак. Москва ждет от Киева именно договороспособности. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об условиях для встреч в нормандском формате: украинская сторона должна выполнять минские договоренности и идти на прямой контакт с республиками Донбасса.

            Однако скандальное заявление Шефира на самом деле было не таким уж и миролюбивым. Если договориться не получится, тогда – заметил совладелец «Квартала 95» – нужно будет объявлять «настоящую» войну России.

            Но в целом, конечно, интервью подействовало на «патриотов Украины» как красная тряпка на быка. Ведь Шефир безоговорочно высказался против политики украинизации – именно с точки зрения бизнеса, так как вытеснение русского языка наносит удар по теле- и радиопроизводству в стране. Кроме того, принятие «нормального закона о языке» – это «первый шаг для отмены войны», – подчеркнул совладелец «Квартала-95».

            Истеричная реакция не заставила себя ждать, причем мишенью оказался не Шефир, сколько никак с ним формально не связанный Зеленский. «Для одного президента уже отменяли закон об украинском языке и писали новый», – заявил пока еще действующий вице-премьер Павел Розенко в своем Facebook. Розенко явно имел в виду свергнутого Виктора Януковича и его окружение. «Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за «поребрик», а украинский язык был, есть и будет. Можем повторить», – пригрозил замглавы правительства.

            Не менее грозное предупреждение прозвучало из уст Андрея Парубия, спикера пока еще действующего парламента.  

            «Хочу сказать – и от имени Верховной рады, и от имени правительства – украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть»,

            – пригрозил спикер. Его зам Ирина Геращенко призвала депутатов выступить «единым фронтом» против политики Зеленского, чья команда, по ее словам, рассматривает «возможность договариваться с Путиным».

            Неудивительно, что под таким напором официальная команда Зеленского поспешила откреститься от Шефира. В администрации президента подчеркнули: бизнесмен выразил исключительно собственное мнение, которое не совпадает с позицией президента. И напомнили: Борис Шефир «не является должностным лицом администрации президента или членом партии «Слуга народа», так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента».

            Экспертам остается лишь гадать – действительно ли Шефир вслух высказал то, что у нового президента на уме. Ведь в предвыборной риторике Зеленский тоже выражал готовность найти компромисс с Путиным и ругал языковой закон.

            «То, что публично сказал Борис Шефир, в обществе будет как бы спроецировано на президента, как его тайные мысли. Зеленский и братья Шефиры – адекватны. Есть вышиватники, ватники, а есть адекватники, то есть люди, которые абсолютно прагматично смотрят на вещи», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор украинского центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев.

            «Но вряд ли новый президент и впрямь пойдет на критические резкие шаги. Например, декоммунизацию со временем может отменить конституционный суд. Но во всем остальном радикализма от Зеленского мы не дождемся. В противном случае, ему грозит если не импичмент, то Майдан», – предположил Золотарев.

            Но сам факт появления такого интервью, подрывающего сами идеологические основы послемайданной Украины – это серьезный сигнал. Человек, который явно ассоциируется с новой властью, спокойно высказывает то, за что еще недавно мог грозить «визит домой украинских патриотов», а то и нечто похуже – и все при негласном попустительстве властей (достаточно вспомнить убийство Олеся Бузины, например).

            Неслучайно вся «партия войны» в пятницу так всполошилась. Она почувствовала, что риторика в коридорах власти изменилась и призыв к примирению с Москвой перестал считаться предательством, идея мира постепенно становится нормой. Вот почему «партия войны» сразу обозначила Зеленскому красные флажки, посулив новый Майдан.

            Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Мураев не исключает, что Шефир действует с ведома Зеленского – как бы забрасывает пробный шар, проверяя реакцию общества. В таком случае вполне объяснимо, почему Бориса Шефира, в отличие от Сергея, президент пока оставил в статусе частного лица.

            «Выступление Шефера может быть частью политической игры перед досрочными выборами в Раду. Нельзя сбрасывать со счетов, что Украина уже оказалась в рамках парламентской избирательной компании. Многие заявления делаются с целью понравиться той или иной электоральной группе», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

            Собеседник отметил, что заявление Шефира было двойственным – такой же, как и недавняя президентская кампания Зеленского (который также работал сразу на несколько электоральных групп). Зеленский получил хороший результат на Юго-Востоке, где жители хотят мира с Россией, и в Центре, на Западе Украины, где совсем другое отношение к конфликту в Донбассе, отмечает Мураев.  Он полагает, что Борис Шефир высказался также двойственно.

            «И нашим, и вашим. Мы будем договариваться, если Путин нормальный, а нет – мы будем воевать. Фраза логичная, но попахивает банальным популизмом», – заметил Мураев. Но в целом официальная риторика властей Украины по отношению к России не изменилась, считает депутат. 

            Тем временем, в пятницу новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк признался, что Зеленский еще не сформировал переговорную позицию, и уже по одной этой причине пока не готов начать диалог с Москвой.

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