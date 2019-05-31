В Кремле назвали условие встречи участников «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных планов проведения саммита участников «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе.

«После того, как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в «нормандском формате», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия. В частности, украинская сторона должна выполнять минские договоренности и «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик».

Он добавил, что конкретных «прикидок» по вопросу о проведении встречи в «нормандском формате» на данный момент нет.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическое объединение собирается добиваться включения Великобритании и США в «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, в четверг Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. Секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в середине июля.

Отметим, в Кремле заявляли, что не против проведения саммита, однако только после того, как станет ясна позиция Киева по вопросу урегулирования кризиса на Украине.