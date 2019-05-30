Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу

Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказали готовность возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Франция и Германия по-прежнему серьезно настроены на урегулирование конфликта на востоке Украины и восстановление ее территориальной целостности. Мы сообщили Зеленскому о нашем желании придать новый импульс переговорам спустя пять лет после начала конфликта, который унес более 13 тысяч жизней», – цитирует заявление пресс-службы МИД Франции ТАСС.

Представители Германии и Франции также намерены обсудить условия проведения встречи в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина) на высшем уровне.

«Германия и Франция поддерживают стороны, чтобы способствовать восстановлению конструктивных переговоров. Переговоры со сторонами продолжатся в ближайшее время, в частности, чтобы создать условия для проведения саммита глав государств и правительств в нормандском формате», – сказано в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что не против проведения саммита, однако только после того, как станет ясна позиция Киева в вопросе урегулирования кризиса на Украине.

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