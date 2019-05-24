В Кремле назвали условие участия России в нормандском саммите

Москва не против проведения саммита в нормандском формате, но только после того, как станет понятна позиция Киева в вопросе урегулирования кризиса на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Москва не желает, чтобы саммит был «встречей ради встречи». Песков попросил «набраться терпения и подождать, пока будут сформулированы подходы украинской стороны». Он отметил, что России необходимо оценить, насколько новая власть Украины готова соблюдать Минские соглашения. Только после этого можно будет ставить вопрос о проведении саммита в нормандском формате, сказал Песков.

«Нормандский процесс является безальтернативным. И это в ходе беседы (с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель) подтвердил президент Путин. Должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием мировоззрения политической команды на Украине», – резюмировал представитель Кремля.

21 мая президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг кризиса на Украине с учетом смены власти в Киеве.

Ранее Песков сообщил, что конкретных планов о проведении встречи в нормандском формате нет.