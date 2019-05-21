Путин обсудил смену власти на Украине с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг кризиса на Украине с учетом смены власти в Киеве, сообщает Кремль.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин в разговоре напомнил собеседникам о «приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей», а также придания ему постоянного характера. Он напомнил и о других положениях Минских соглашений – в частности, о проведении амнистии, о разведении сил и средств, о шагах по налаживанию прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР.

«Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной радой дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны провели «обстоятельный обмен мнениями» по ситуации в Сирии в свете многочисленных нарушений радикалами режима прекращения боевых действий в Идлибе.

«Президент России проинформировал коллег о предпринимаемых совместно с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы», – заявили в Кремле.

Также особое внимание уделялось перспективам формирования и запуска Конституционного комитета с учетом договоренностей, которые были достигнуты в октябре 2018 года в Стамбуле на четырехстороннем (Россия, Турция, ФРГ, Франция) саммите.

«В ходе обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе отмечена важность сохранения этой договоренности, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности. Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении.

Также лидеры трех стран высказались за урегулирование ситуации в Совете Европы. В сообщении Кремля подчеркивается, что ситуация возникла в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в ПАСЕ.

«С учетом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ», – заявили в Кремле.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных поздравлениях Путина в адрес Зеленского, заявил, что президент России поздравит с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации отношений Москвы и Киева, если таковые произойдут.