Путин обсудил смену власти на Украине с Меркель и Макроном

Взгляд
21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
Разделы

Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
Обсуждение: 142 комментария

О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 18 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:«Джебхат ан-Нусра» начала танковое наступление в Сирии
            Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетойСША показали перехваченные Ту-95МИД объяснил новые санкции США попыткой поквитаться за СириюГлавный онколог России назвал вызывающие рак продукты
            Захарова сравнила американские СМИ с нобелевским лауреатомЗеленский заменил начальника Генштаба ВСУКлиенты адвоката Трампа обвинили Коломойского в подготовке их убийстваСоюз дачников Подмосковья назвал способ уничтожить борщевик
            Зеленский решил вынести на референдум вопрос о переговорах с РоссиейВертолет под Петербургом распугал отдыхающих, пострадал ребенокЗабравшегося на Эйфелеву башню выходца из России отправили в психлечебницуГуберниев предложил обнажиться российским биатлонистам

            Главная тема


            Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

            армия россии


            Американским военным посоветовали сбивать российские самолеты

            антироссийские действия


            США ввели санкции против двух российских предприятий

            новости украины


            Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене

            Видео

            Маршалловы острова


            Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

            «или сорос, или что-то такое»


            Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

            Высокая мода


            Украинские дипломаты рассказали о стыде за внешний вид Порошенко

            культурная экспансия


            Российские гопники проникли в подсознание Запада

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            Победа Кремля


            Геворг Мирзаян: Почему возвращение России в ПАСЕ важно

            Фундамент хаоса


            Алексей Колобродов: «Красный май» перевернул мир с ног на голову

            смена элит


            Тимофей Бордачев: Что скандал в Австрии значит для России

            на ваш взгляд


            Каким смартфоном вы пользуетесь?

            Путин обсудил смену власти на Украине с Меркель и Макроном

               21 мая 2019, 21:51
            Фото: Михаил Метцель/ТАСС
            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг кризиса на Украине с учетом смены власти в Киеве, сообщает Кремль.

            «Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

            Путин в разговоре напомнил собеседникам о «приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей», а также придания ему постоянного характера. Он напомнил и о других положениях Минских соглашений – в частности, о проведении амнистии, о разведении сил и средств, о шагах по налаживанию прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР.

            «Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной радой дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», – говорится в сообщении.

            Кроме того, стороны провели «обстоятельный обмен мнениями» по ситуации в Сирии в свете многочисленных нарушений радикалами режима прекращения боевых действий в Идлибе.

            «Президент России проинформировал коллег о предпринимаемых совместно с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы», – заявили в Кремле.

            Также особое внимание уделялось перспективам формирования и запуска Конституционного комитета с учетом договоренностей, которые были достигнуты в октябре 2018 года в Стамбуле на четырехстороннем (Россия, Турция, ФРГ, Франция) саммите.

            «В ходе обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе отмечена важность сохранения этой договоренности, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности. Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении.

            Также лидеры трех стран высказались за урегулирование ситуации в Совете Европы. В сообщении Кремля подчеркивается, что ситуация возникла в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в ПАСЕ.

            «С учетом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ», – заявили в Кремле.

            Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных поздравлениях Путина в адрес Зеленского, заявил, что президент России поздравит с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации отношений Москвы и Киева, если таковые произойдут.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............