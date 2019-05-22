Путин, Макрон и Меркель пока не договорились о встрече

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пескова спросили, договорились ли лидеры о встрече в «нормандском формате», а также о саммите Россия – Франция – Германия – Турция по ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России ответил: «В конкретном плане пока нет».

Напомним, Путин обсудил по телефону с Меркель и Макроном ситуацию вокруг кризиса на Украине с учетом смены власти в Киеве, а также ситуацию в Сирии и ядерную сделку с Ираном.