Совбез Украины назвал возможные сроки проведения встречи нормандской четверки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате (включает Россию, Германию, Францию и Украину) может состояться в середине июля.

«Мы будем готовиться к встрече в нормандском формате. Это может случиться где-то в середине июля. Есть такой план», – заявил Данилюк в эфире телеканала «1+1», передает ТАСС.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, от которой в президенты Украины выдвигался Владимир Зеленский, заявил, что политическое объединение собирается добиваться включения Великобритании и Соединенных Штатов в нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, в четверг Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Отметим, в Кремле заявляли, что не против проведения саммита, однако только после того, как станет ясна позиция Киева по вопросу урегулирования кризиса на Украине.

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