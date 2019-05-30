Партия Зеленского собралась добиваться включения США в нормандский формат

Партия «Слуга народа», от которой в президенты Украины выдвигался Владимир Зеленский, намерена добиваться включения Великобритании и Соединенных Штатов в нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава политического объединения Дмитрий Разумков.

Разумков выразил уверенность, что встреча в нормандском формате состоится, но не смог назвать дату ее возможного проведения, передает ТАСС.

«Мы видим дальнейшее развитие ситуации, связанное с движением в сторону мира и прекращением огня в Донбассе. Это нормандский формат (включает Россию, Германию, Францию и Украину). Возможно, если получится, мы стремимся и будем предлагать формат расширить за счет США», – заявил глава партии «Слуга народа» в эфире украинского телеканала NewsOne.

Более того, по его словам, в партии рассматривают возможность расширить этот переговорный формат за счет Великобритании. «Эти два государства являются подписантами Будапештского меморандума. Консолидация этих усилий на базе «Нормандии» даст возможность эффективнее влиять на процесс», – пояснил Разумков.

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Глава партии «Слуга народа» также допустил и прямые переговоры между президентами России и Украины, если «это будет единая консолидированная позиция с зарубежными партнерами Украины». «Если будет выработана единая позиция о том, что это даст возможность эффективнее добиваться целей, которые ставит перед собой президент [Украины] в интересах нашего государства, такой формат тоже возможен», – добавил политик.

Напомним, в четверг Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу.

Ранее в Кремле заявляли, что не против проведения саммита, однако только после того, как станет ясна позиция Киева по вопросу урегулирования кризиса на Украине.

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