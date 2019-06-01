Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому переворотом

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил новой власти судьбой бывшего президента Виктора Януковича в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.

«Для «новых русских» новой власти на Украине. В свое время один «фунт» (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», – написал Розенко в Facebook.

Пост сопровождается фотографией одного из авторов закона о региональных языках бывшего депутата Рады от «Партии регионов» Вадима Колесниченко.

Розенко назвал противников нового закона «проходимцами» и намекнул, что им придется уехать «за поребрик», то есть в Россию, а «украинский язык был, есть и будет».

«Даже и не думай...те (выражение президента Владимира Зеленского)! Можем повторить», – заключил вице-премьер.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал заставить россиян учить украинский язык.

Напомним, закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла 25 апреля, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Он должен вступить в силу с 16 июля. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Зеленский обещал, что после вступления в должность тщательно проверит закон на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

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