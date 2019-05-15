Порошенко подписал закон о тотальной украинизации

Действующий украинский президент Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, обязывающий граждан страны владеть украинским языком.

Порошенко в среду подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.

14 мая документ был подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием.

Напомним, после вступления в силу закона на Украине планируется назначить уполномоченного, который будет следить за тем, чтобы чиновники использовали украинский язык при исполнении обязанностей.