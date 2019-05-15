Чиновников на Украине пообещали не наказывать за суржик

После вступления в силу закона об украинском языке будет назначен уполномоченный, который проследит за тем, чтобы чиновники использовали украинский язык при исполнении обязанностей.

«Чиновники для того, чтобы начать работать, должны засвидетельствовать свое владение украинским языком. Они должны были его в школе изучать, а если не изучали, то должны будут сдать соответствующие экзамены, чтобы показать, что они понимают, что им говорят на украинском языке, и сами имеют возможность ответить», – объяснил нардеп от «Народного фронта», глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает «Обозреватель».

Он также рассказал, что сейчас «чиновники вынуждены покупать за деньги справки в разных высших учебных заведениях о знании языка», однако после создания специальной комиссии засвидетельствовать знание языка можно будет бесплатно.

Княжицкий отметил, что уполномоченный может налагать санкции на чиновников, которые не говорят на украинском языке, однако «за суржик никаких наказаний не будет, потому что каждый может допускать ошибки, когда общается».

Глава комитета уточнил, что чиновники в быту могут общаться на другом языке, но во время выполнения служебных обязанностей они должны общаться на государственном языке.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Однако избранный президент Владимир Зеленский раскритиковал закон и пообещал после вступления в должность проверить его на соответствие конституции.

14 мая закон был подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием. В ближайшие дни подписать его должен и Петр Порошенко.