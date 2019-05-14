Парубий подписал закон о госязыке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; он предостерег оппонентов от попыток пересмотра или отмены данного документа.

Парубий заявил на заседании парламента, который транслировал телеканал «Рада», что как только в парламенте коснутся ревизии закона о языке или о декоммунизации, там ощутят «весь гнев украинского народа», передает ТАСС.

«Я говорю как Андрей Парубий. Мы не допустим реванш», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что закон о языке не удастся отменить, в том числе в случае обращения в Конституционный суд.

В вторник стало известно, что парламент Украины отказался отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни, передает РИА «Новости».

Отмену закона поддержали только 34 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее авторы проектов об отмене голосования за закон отмечали, что при голосовании 25 апреля было зафиксировано так называемое «кнопкодавство», когда один депутат голосовал и за себя, и за коллег по фракции.

Оппозиционные силы также заявляли, что в случае подписания закона будут использовать механизмы для его отмены.

До этого постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал принятый Радой законопроект о языках. Он указал, что украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и «изгоев», возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.

Избранный лидер страны Владимир Зеленский раскритиковал закон и пообещал после вступления в должность проверить его на соответствие конституции.

При этом окружной суд Киева не удовлетворил заявление о запрете Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отметим, что Парубий отказывался уходить со своего поста до подписания закона о госязыке.