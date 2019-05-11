Суд в Киеве не удовлетворил заявление о запрете подписания закона о госязыке

Окружной суд Киева не удовлетворил заявление о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Окружной административный суд города Киев, рассмотрев заявление об обеспечении иска... постановил отказать в его удовлетворении», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» решила через суд запретить спикеру Рады Парубию подписывать «закон о госязыке», что могло бы заблокировать его подготовку к вступлению в силу.

Но по мнению суда, заявитель не предоставил доказательств противоправности действий спикера парламента.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.

Однако Зеленский раскритиковал закон и пообещал после вступления в должность проверить его на соответствие конституции.