Суд в Киеве не удовлетворил заявление о запрете подписания закона о госязыке

Взгляд
11 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
Разделы

Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
Перейти а раздел…

Джулиани отказался ехать в Киев за «скальпом Порошенко»

Рудольф Джулиани не спешит решать конкретные вопросы с Владимиром ЗеленскимФото: Sophia Kembowski/dpa/Global Look Press
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани внезапно отменил запланированный визит на Украину. Причиной отказа он назвал присутствие в окружении Владимира Зеленского «врагов Трампа и США». У экспертов есть несколько предположений насчет того, откуда взялись эти враги и какой была истинная цель визита Джулиани в Киев. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
Обсуждение: 128 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 15 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко призвал не оспаривать «сотни миллионов долларов» ущерба от «грязной» нефти
            В Госдепе назвали основной вопрос визита Помпео в РоссиюЛукашенко оценил ущерб для НПЗ Белоруссии из-за «грязной» нефти из РоссииСтало известно, как человечество изменило планету за 50 летУ украинцев появилась мода на поездки в Крым
            На Украине оценили возможность запрета ж/д сообщения с РоссиейНа Украине испугались рычагов влияния России на экономику страныЛазарев пожаловался на тяжелую репетицию перед «Евровидением»Бузова ответила на оскорбление со стороны Ивлеевой
            Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного ПорошенкоЛе Пен выдвинула Макрону ультиматумПознер рассказал о своем одиночествеРоссия «догнала и перегнала» США по дешевизне курицы

            Главная тема


            Джулиани отказался ехать в Киев за «скальпом Порошенко»

            «Хотелось бы скорее»


            В Японии назвали условие ратификации мирного договора с Россией

            сразу две


            На Украине придумали выход из тупика с инаугурацией Зеленского

            источник информации


            Выяснилось, что западные разведки снимали на советских парадах

            Видео

            до конца года


            Россия пригрозила провести конференцию ООН вне США из-за проблем с визами

            «невероятные людоеды»


            Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко

            два мастера


            Познер заявил, что Доренко в аду

            Поддержала зятя


            Мать Собчак прокомментировала заявление Виторгана о Дне Победы

            под угрозой


            Анкара отреагировала на сообщения о возможном отказе от С-400

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            Суд в Киеве не удовлетворил заявление о запрете подписания закона о госязыке

            11 мая 2019, 14:02

            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати

            Окружной суд Киева не удовлетворил заявление о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

            «Окружной административный суд города Киев, рассмотрев заявление об обеспечении иска... постановил отказать в его удовлетворении», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

            Общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» решила через суд запретить спикеру Рады Парубию подписывать «закон о госязыке», что могло бы заблокировать его подготовку к вступлению в силу.

            Но по мнению суда, заявитель не предоставил доказательств противоправности действий спикера парламента.

            Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.

            Однако Зеленский раскритиковал закон и пообещал после вступления в должность проверить его на соответствие конституции.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............