Порубий отказался уходить с поста до подписания закона о госязыке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что поставит на голосование вопрос об отставке не раньше, чем будет принят закон о госязыке.

Парубий сообщил на пленарном заседании парламента, что «есть зарегистрированная заявка на сбор 150 подписей» за его увольнение, передает ТАСС.

«Пусть голоса собираются, я обещаю поставить этот вопрос на голосование в Раде после того, как под заявкой подпишутся не менее 150 депутатов», – отметил он.

При этом спикер подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен после того, как он поставит подпись под принятым Радой законом о языке.

Между тем лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что законопроект о госязыке «раскалывает» Украину и будет отменен после смены парламента, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112. Украина».

Он указал, что «ни одна правка не прошла», которая доводит этот «карательный» закон «до цивилизованного состояния».

«Закон дальше раскалывает страну, а в сегодняшней ситуации ее нужно объединять», – сказал Бойко.

Отмечается, что принятие закона о языке запланировано на 25 апреля. В среду Рада продолжит рассмотрение поправок в законопроект.

Ранее в Раде начался сбор подписей за отставку спикера Парубия.

Напомним, победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский в марте, когда еще был кандидатом, призывал не притеснять русский язык.

При этом публичное использование «русскоязычного культурного продукта» запретили облсоветы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Львовской областях.