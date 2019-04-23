В Раде начался сбор подписей за отставку спикера Парубия

В Верховной раде Украины начался сбор подписей за отставку главы парламента Андрея Парубия, сообщил депутат Рады Валерий Писаренко.

«Сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности», – приводит ТАСС слова Писаренко.

По его словам, такая инициатива никак не связана с желанием оказаться в команде одержавшего победу на президентских выборах Владимира Зеленского.

«Опережая комментарии сторонников конспирологии, хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время», – добавил Писаренко.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК страны, Владимир Зеленский одерживает победу с 73,21% голосов.

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