Порошенко призвал заставить россиян учить украинский

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил студии «Квартал 95» обучать россиян украинскому языку, продавая свой телевизионный продукт.

По словам Порошенко, накануне в соцсетях бурно обсуждалось интервью политического и бизнес-партнера президента, где они обсуждали отмену закона о языке и квот на украинские песни и музыку на радио, передает РИА «Новости».

«Все это мешает «Кварталу» продавать в Россию фильмы. Друзья, если так хочется продавать, то продавайте на украинском языке, пусть учат», – заявил экс-президент.

Ранее соучредитель студии «Квартал 95» Борис Шефир заявил, что считает необходимым отменить закон о тотальной украинизации, поскольку, в первую очередь, политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству.

Он подчеркнул, что если бы на Украине разрешили производить кино и телепродукцию на русском языке, можно было бы торговать ею с Россией.

Напомним, закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла 25 апреля, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Он должен вступить в силу с 16 июля. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД