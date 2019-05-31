Партнер Зеленского высказался за отмену закона об украинизации

Соучредитель студии «Квартал 95» и соавтор предвыборной программы президента Владимира Зеленского считает необходимым отменить закон о тотальной украинизации.

По его словам, в первую очередь политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству, передает издание «Детектор медиа».

«Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны», – сказал Шефир.

Он подчеркнул, что если бы в Украине разрешили производить кино и телепродукцию на русском языке, можно было бы торговать ею с Россией.

«Запреты – это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат», – заявил Шефир.

Бизнесмен также высказал мнение, что любые квоты и запреты противоречат Конституции Украины.

«Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным», – утверждает он.

По его мнению, отмена закона о языке – это первый шаг для «отмены войны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала депутатам Львова о ненужности закона об украинском языке.

Печатные СМИ Украины заявили о нерентабельности печати тиража на украинском языке в связи со вступлением в силу закона об украинизации.

Напомним, закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла 25 апреля, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Он должен вступить в силу с 16 июля. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

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