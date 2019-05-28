Захарова рассказала депутатам Львова о ненужности закона об украинском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование депутатов Львовского областного совета к президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке, отметив «очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!».

«Самое смешное, что они очнулись после выборов. Хотя так всегда бывает с «девами неразумными», – написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя обращение депутатов Львовского областного совета к Зеленскому по поводу использования президентом Украины «государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью».

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!», – указала официальный представитель МИД России.

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Во вторник депутаты Львовского областного совета потребовали от Зеленского прекратить использовать русский язык.

Напомним также, на прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Зеленского в использовании «кацапской мовы». Ранее за использование русского языка во время инаугурации Зеленского критиковала писательница Лариса Ницой.

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