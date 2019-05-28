Львов потребовал от Зеленского прекратить использовать русский язык

Депутаты Львовского областного совета решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, потребовав от него говорить на украинском языке.

«Часть ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание», – передает ТАСС текст обращения львовских депутатов.

Они указали, что Зеленский допускает «очевидное нарушение установленных законодательных норм», и попросили президента Украины в дальнейшем публично пользоваться украинским языком.

Также в тексте обращения содержится требования «полностью исключить русский язык из своего употребления в публичных сферах общественной жизни».

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Зеленского в использовании «кацапской мовы».

Писательница Лариса Ницой также критиковала нового президента Украины Владимира Зеленского за использование русского языка во время инаугурации.