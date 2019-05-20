Ницой раскритиковала Зеленского за использование русского языка на инаугурации

Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала нового президента Украины Владимира Зеленского за использование русского языка во время инаугурации.

«Когда вы на своей инаугурации говорили, чтобы все украинцы возвращались домой, потому что они нам нужны, я плакала от умиления. Когда вы говорили, что мы все украинцы – независимо от происхождения, языка, вероисповедания, – я плакала от умиления. Когда вы разделили украинцев на русскоязычных и украиноязычных, вы вылили на меня ведро холодной воды», – заявила Ницой.

Она добавила, что на Украине живут представители многих национальностей, поэтому непонятно, по какой причине Зеленский выбрал именно русский язык, передает РИА «Новости».

«Почему вы не заговорили на гагаузском, крымско-татарском, болгарском, румынском, польском, немецком, венгерском, греческом, иврите, а снова возвысили язык одного меньшинства – русский? Мы все украинцы. Наши родные языки могут быть разными, однако объединяет нас один язык – украинский. Зачем вы нас разделили?» – сказала писательница.

Ранее во время инаугурации вступивший в должность президента Украины Зеленский, говоря с трибуны Верховной рады о Крыме и Донбассе, периодически переходил на русский язык. По этой причине он вступил в перепалку с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Напомним, в конце сентября 2018 года Ницой раскритиковала продюсерскую студию Зеленского «Квартал 95» за использование «московского языка» и роликов, которые якобы направлены против украинского языка.