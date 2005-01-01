Украинская писательница обвинила телестудию в использовании «московского языка»

Детская писательница Лариса Ницой обрушилась с критикой на телестудию «Квартал 95» из-за использования «московского языка» и роликов, направленных против украинского языка.

Ницой не понравился снятый телестудией тизер к сериалу «Слуга народа». «И вроде все в нем правильно сказано: олигархи делят страну, делят народ, делят язык, чтобы нас, украинцев, рассорить. Однако, вышла нестыковочка. Ролик с такими правильными словами на самом деле о чем? О том, чтобы Украина и украинцы и в дальнейшем не говорили на украинском языке», – написала она в Facebook.

По ее мнению, ролик направлен против украинского языка, а значит, и против народа.

«Разговаривая исключительно на московской языке, 95-кварталовцы, находясь в московском, а не украинском информационном поле, отстали от жизни. Отстали от тренда. Отстали от моды. В их параллельный московский мир еще не дошло – украинская жизнь семимильными шагами идет в сторону украинской Украины», – отметила она.

Она считает, что либо телестудию использовали против украинцев, либо там работают украинофобы.

Во вторник Лариса Ницой называла «быдлом» украинцев, слушающих русскую музыку.

Ранее Ницой назвала русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».