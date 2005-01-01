Писательница Ницой обругала украинцев из-за музыкальных предпочтений

Украинская писательница Лариса Ницой назвала «быдлом» украинцев, слушающих русскую музыку.

Ницой рассказала в своем Facebook о том, как ехала через сервис BlaBlaCar в Львов вместе с водителем, который слушал русскоязычную поп-музыку. Писательница сообщила, что автовладелец на протяжении 30 минут слушал песни на русском, после чего она не выдержала и попросила его включить музыку на любом другом языке.

Водитель не был против сменить репертуар, и спросил, есть ли у Ницой флешка с другой музыкой. Своей музыки у нее не оказалось, и водитель продолжил слушать русскоязычные песни. Это возмутило украинскую писательницу, несмотря на то, что впоследствии мужчина выключил аудиосистему.

Однако перед Львовом водитель снова включил «русскую попсу». Ницой в ответ отчитала мужчину.

«Мне жаль, что вы не понимаете таких элементарных вещей. Вы слушаете московскую музыку и даже не задумываетесь, что сначала московиты пришли к нам со своей музыкой – и мы не заметили, как она стала наша. Затем московиты пришли к нам со своими Пушкином и Достоевским – и мы не заметили, как они вытеснили наших писателей», – заявила она водителю.

В итоге писательница с дочерью вышла на окраине Львова, так как «дальше ехать было не под силу».

«Сколько же еще вот таких тупых «украинцев» носит украинская земля. Нет, не Путин виноват. Это украинское быдло, которое разговаривает на украинском», – написала Ницой.

По ее словам, таким не нужно «намекать» и «деликатно заходить издалека», а «надо сразу [бить] между рогов».

«Сообщение, если что, не про водителя на самом деле, а про нас. Про быдло и про терпеливых», – заключила писательница.

Ранее Ницой назвала русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».