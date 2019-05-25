Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил нового президента страны Владимира Зеленского в популизме и использовании «кацапской мовы».

Поводом стало выступление Зеленского на форуме по информационным технологиям 23 мая. Омелян опубликовал обращение к главе государства в Facebook.

Министр упрекнул Зеленского за использование слова «диджитализация» вместо «дигитализация», также он предположил, что глава государства не понимает значение этого слова.

Отдельно Омелян раскритиковал Зеленского в использовании русского языка.

«Извините, что по-украински, потому что по-кацапски чиновнику не пристало говорить, тем более президенту», – добавил он.

Также он упомянул технологии, о которых говорил Зеленский, и привел примеры того, что на Украине они уже используются или внедряются. В частности, это электрокары, электронный документооборот и блокчейн-реестры.

«Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, на Украине уже реализуется», – подчеркнул Омелян.

23 мая на форуме iForum 2019 Зеленский объявил о цифровой революции на Украине. Он заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из мира современных технологий: «инновация», «диджитализация», «гиперлуп» и «Маск».

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине. При этом большинство украинцев поддержали решение о роспуске Рады.

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