Зеленский объявил о цифровой революции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким он видит будущее страны в цифровом веке.

По словам Зеленского, он мечтает сделать Украину «страной в смартфоне», чтобы все украинцы посредством смартфона могли быть вовлечены в политику, «чтобы каждый мог презентовать свои идеи и передавать их на реализацию президенту», передает ТАСС.

Зеленский отметил, что программа будет работать в четырех направлениях: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством.

«Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, какие чуваки избирались, как можно отозвать, какие бы петиции готовили, как вы можете дополнить тот или иной законопроект», – заявил президент.

Также он призвал украинцев внедрять инновации во всех сферах. «Если мы хотим низкие тарифы, то не надо «бла-бла-бла», а нужно тянуться к инновациям, возобновляемым источникам энергии», – сказал он.

Ранее Зеленскому предложили уйти в отставку. На сайте главы украинского государства появилась петиция об отставке Зеленского; ее уже подписали больше 19 тыс. человек из 25 тыс., необходимых для рассмотрения.

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