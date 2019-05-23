Зеленскому предложили уйти в отставку

На сайте главы украинского государства появилась петиция об отставке нового президента страны Владимира Зеленского; ее уже подписали больше 6,5 тыс. человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

Петиция на сайте президента должна за 90 дней набрать как минимум 25 тыс. подписей граждан, чтобы она была рассмотрена главой государства.

В тексте указывается, что «пользуясь отсутствием содержательных обещаний к народу», Зеленский начал «приписывать народной воле собственные прихоти», в связи с чем «складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе».

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В связи с этим «народ Украины» требует немедленной отставки Зеленского.

Автор утверждает, что новый президент «на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей», а лишь консолидировал протест украинцев.

Вместе с тем 22 мая на сайте президента зарегистрировали петицию об отставке Зеленского в случае невыполнения им предвыборных обещаний в течение полугода. Ее подписали больше одной тысячи человек.

Ранее вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной рады. Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске парламента и досрочных выборах 21 июля.

Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что новый президент нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом в стране.

Также стало известно, что партия Зеленского «Слуга народа» выбрала в качестве своей идеологии либертарианство.

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