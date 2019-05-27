Крупнейшая газета Украины заявила о нерентабельности печати на украинском языке

Крупнейшее ежедневное издание Украины газета «Сегодня» объявила о нерентабельности печати тиража на украинском языке в связи со вступлением в силу закона об украинизации.

«Мы еще несколько лет назад, без каких-либо законов, анализировали, будет ли спрос на украинский тираж «Сегодня». Выводы аналитиков таковы: заметный спрос может быть во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе и в небольших городках и селах, в основном, в Западной Украине. Но выпуск этого тиража с учетом стоимости доставки и других издержек не покрывал затрат», – рассказала главный редактор газеты «Сегодня» Ольга Гук-Дремина.

По ее словам, сейчас по всей Украине закрывает многие отделения акционерное общество «Укрпочта». Это крайне негативно влияет на существующий тираж всех печатных украинских СМИ.

«Для поддержки украинского языка правильно было бы, с точки зрения издателей, получить поддержку от государства. Госзаказ. Такую поддержку вправе получить и украиноязычные издания для расширения своей аудитории, и русскоязычные – для печати тиража на украинском языке для бесплатного распространения. В этом случае я бы видела реальное способствование развитию украинского языка», – считает Гук-Дремина.

Она добавила, что, согласно новому закону, издатели обязаны выпускать тираж за собственный счет. При этом главред подчеркнула, что тираж не будет раскуплен читателями в значительной мере.

«Нести такие убытки ежемесячно невозможно. И в итоге даже та часть населения, которая сегодня еще читает печатные издания, будет лишена этой возможности, так как издательства без поддержки государства просто разорятся», – уверена Гук-Дремина.

Она отметила, что еще не знает, как сильно скажется на цене выпуска издания норма языкового закона о печатных СМИ. По новому закону печатные СМИ могут выпускать тираж на русском и других иностранных языках (кроме официальных языков ЕС) лишь при условии выпуска идентичного тиража на украинском с 16 января 2022 года.

Ранее Совет Безопасности ООН отказался рассматривать вопрос о принятом на Украине законе о тотальной украинизации.

Напомним, закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла 25 апреля, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Он должен вступить в силу с 16 июля.