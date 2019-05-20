СБ ООН не стал рассматривать скандальный украинский закон о языке

Совбез ООН отказался внести в повестку вопрос о принятом на Украине законе о тотальной украинизации.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, по инициативе Москвы было созвано экстренное заседание Совбеза ООН в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Россия указала на несовместимость Минских соглашений и тотальной украинизации.