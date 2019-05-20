СБ ООН не стал рассматривать скандальный украинский закон о языке

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20 мая, понедельник | Последнее обновление — 22:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу
Климкин был идеальным главой МИД современной Украины
Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно
Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст
«Суперджет» сгорел при посадке
Революция в голове Пашиняна разрушает Армению
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Репетиция катастрофы в Персидском заливе
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Что скандал в Австрии значит для России
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Как нанайцы били Гитлера
Обсуждение: 21 комментарий
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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