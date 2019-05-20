Небензя указал на несовместимость Минских соглашений и тотальной украинизации

Украинский закон о государственном языке нарушает Минские договоренности, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с принятием на Украине закона о тотальной украинизации.