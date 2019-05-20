Россия созвала заседание СБ ООН из-за закона о тотальной украинизации

В понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Заседание состоится по запросу российской стороны. Москва считает, что указанный закон «противоречит букве и духу Минских договоренностей», утвержденных СБ.

Заседание запланировано на 15.00 (22.00 мск), передает ТАСС.

16 мая украинский закон о государственном языке был опубликован в официальном издании Рады, он вступит в силу через два месяца после публикации.