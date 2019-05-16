Закон об украинизации официально опубликован

Украинский закон о государственном языке опубликован в официальном издании Рады, он вступит в силу через два месяца после публикации.

Закон был напечатан в газете украинского парламента «Голос Украины», передает ТАСС.

Отдельные положения новых норм вступят в силу через некоторое время после вступления в силу основного закона.

Напомним, 14 мая документ был подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием. Действующий глава государства Петр Порошенко подписал его 15 мая.

После вступления в силу закона на Украине планируется назначить уполномоченного, который будет следить за тем, чтобы чиновники использовали украинский язык при исполнении обязанностей.