Медведчук рассказал об идеологических принципах «Оппозиционной платформы»

Украинская партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» в случае победы на парламентских выборах может объединяться с другими политическими силами лишь на тех идеологических принципах, которые отстаивает, заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

Первым пунктом для ведения переговоров об объединении с другими партиями Медведчук назвал мир в Донбассе через прямой диалог с Донецком, Луганском, Москвой, через выполнение минских соглашений и реализацию мирного плана-концепции, передает РИА «Новости».

«Мы не восстановим экономику, мы не продвинемся вперед в вопросах нашей социальной защиты, мы не создадим новых рабочих мест, пока в нашей стране будут боевые действия, пока она инвестиционно выглядит неприемлемой для бизнеса и для инвестиций, и здесь во главе угла – это боевые действия. Это наш вывод и это наша стратегическая задача, и здесь мы готовы объединяться на этой платформе», – сказал Медведчук в эфире телеканала «112. Украина».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



«Я еще раз хочу акцентировать внимание, что мы можем объединяться уже после того, когда и если мы выиграем выборы и придем в парламент. И только на той идеологической платформе, которая является нашей платформой, которую мы признали и которую мы отстаиваем», – подчеркнул Медведчук.

На прошлой неделе руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан отказался считать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука представителем Киева на переговорах с Россией.

Сам Медведчук заявил газете ВЗГЛЯД, что не видит смысла «представлять интересы команды Зеленского» на переговорах с Россией. В Кремле выразили сожаление из-за выхода главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД