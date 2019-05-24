Киев отказался считать Медведчука переговорщиком с Россией

Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор», – заявил Богдан, передает РИА «Новости».

Глава администрации также сообщил, что ни он, ни Зеленский лично не знакомы с Медведчуком.

Во вторник сообщалось, что Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Однако уже в четверг президент Украины заявил, что не планирует вести переговоры с Россией. После этого Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины.