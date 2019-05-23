Зеленский отказался вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует вести переговоры с Россией.

На форуме «IFORUM – 2019» в Киеве на вопрос журналиста Общественного телевидения, будут ли переговоры с Россией, глава государства ответил: «Нет», передает ТАСС.

В ходе выступления Зеленский не раз говорил о России, как об опережающей Украину стране, при этом неоднократно назвав ее «агрессором».

Кроме того, в своей презентации инновационного будущего страны президент показал фото с заседания Верховной рады и с заседания Госдумы. Внизу была надпись: «Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению».

«Вот куда нас могут привести. <...> Что-то не хочется», – добавил он.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что глава государства Владимир Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

В Кремле отметили, что вопрос проведения референдума – это внутреннее дело Украины. «Это не наше дело – говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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