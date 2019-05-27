Кремль отреагировал на выход Медведчука из переговоров по Донбассу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за выхода главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.

«Можно выразить сожаление, потому что он (Медведчук) все-таки неоднократно показывал и доказывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован. Он имел контакты и в Киеве, и в Москве, использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области», – сказал Песков, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

В то же время в Кремле не считают нужным комментировать призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к дефолту Украины, поскольку это внутриукраинская дискуссия.

«Это не наше дело комментировать заявления господина Коломойского, это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую, конечно, мы не можем и не хотим комментировать. В данном случае речь идет о, скажем так, реноме страны как надежного заимствователя. Известно, что существуют долговые обязательства, вот пока мы из этого исходим», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Коломойский призвал президента Украина Владимира Зеленского отказаться от программы помощи МВФ или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.