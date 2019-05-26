Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины», – приводит Financial Times слова Коломойского.

В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ.

В этом и следующем году платежи Украины МВФ достигнут максимума, в связи с этим Коломойский предположил, что Киеву не нужно бояться невыполнения своих обязательств.

«Сколько раз объявляла дефолт Аргентина? И ничего, они реструктурировали долги, сейчас все в порядке», – заявил он.

Коломойский считает, что победа Зеленского на выборах показала желание украинцев отдохнуть от проводимых МВФ реформ жесткой экономии.

«Если Зеленский будет слушать Запад, он в конце концов закончит как Порошенко. У него будут те же результаты – 5, 10 или 15 вместо 73%», – сказал он.

Олигарх считает, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания страны во время ее борьбы с Россией».

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам (Западу) нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание», – заявил Коломойский.

Напомним, адвокат Коломойского Андрей Богдан на этой неделе был назначен главой администрации Зеленского.