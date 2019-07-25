Начался допрос Порошенко в Госбюро расследований Украины

В четверг в Государственном бюро расследований начался допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском», сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Иванова.

«Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа», – приводит РИА «Новости» слова Ивановой.

Она также продемонстрировала заявление адвоката украинского экс-президента, в котором содержалась просьба о переносе допроса на несколько недель позже.

Ранее сообщалось, что Порошенко, против которого завели 11 уголовных дел, не явился на допрос в Госбюро расследований Украины, вместо этого его адвокат передал соответствующее заявление с просьбой о переносе даты.