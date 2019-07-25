Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в четверг на допрос в Государственное бюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Экс-главе украинского государства пригрозили приводом в принудительном порядке, если он не придет в ведомство 8 августа.

Как сообщил директор бюро Роман Труба в своем Telegram-канале, адвокат Петра Порошенко передал заявление, в котором говорилось, что экс-глава украинского государства не сможет явиться на допрос в четверг. Защита Порошенко просила отложить допрос на несколько недель.

Труба добавил, что следователи дают Порошенко третий шанс прийти на допрос 8 августа.

Он напомнил, что, согласно УПК Украины, если свидетель дважды не явится на допрос, в отношении него могут применить принудительный привод.

«Если и в дальнейшем будут появляться «уважительные причины» для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод», – добавил Труба.

Напомним, Порошенко накануне явился на допрос в государственное бюро расследований Украины. При этом в ГБР не смогли объяснить, почему экс-президент страны пришел на день раньше назначенного срока.

На Украине против Порошенко завели 11 уголовных дел.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Порошенко, который за последние два месяца снял 34 млн долларов, могло понадобиться так много наличных.

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