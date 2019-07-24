В Госбюро расследований Украины не смогли объяснить визит Порошенко

24 июля, среда | Последнее обновление — 17:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине заявили о договоренности по возврату моряков
Разделы
Экономисты разглядели приближение мирового кризиса
Почему мы запомним Константина Борового
Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества
Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока
Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»
Все еще не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...
Мы боимся потерь, которые несет старость
Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Россия с Бразилией и Китаем составляют тройку стран, где предстоящая старость беспокоит больше всего. Там тоже пожилой человек считается «бедным» и «одиноким», тогда как в других странах предпочитают определения «мудрый» и «слабый». Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Громкий голод оппозиции
Максим Соколов, публицист
Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг другаПодробности...
Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом
Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителейПодробности...
В Москве появится храм с прозрачной стеной
В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долиныПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
Обсуждение: 166 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook