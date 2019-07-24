В Госбюро расследований Украины не смогли объяснить визит Порошенко

В украинском Госбюро расследований не смогли объяснить, почему Петр Порошенко пришел на допрос на день раньше.

«Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра», – заявила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, передает «Громадське».

Объяснить ситуацию смог глава ведомства Роман Труба. Он сообщил в Telegram, что Порошенко обратился с просьбой о переносе допроса из-за долгосрочного отпуска.

При этом Труба отметил, что для этого экс-президенту не стоило приходить к директору бюро. «Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса», – пояснил он.

«Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», – написал Труба.

Между тем в партии экс-президента «Европейская солидарность» сообщили, что «целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей», но они «оказались не подготовленными к общению».