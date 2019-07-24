Порошенко пришел на допрос в госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в государственное бюро расследований (ГБР).

«Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований», – передает «Украинская правда».

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском». Сообщалось, что Порошенко вызовут на допрос повторно, однако произойдет это уже после выборов в Верховную раду.

Напомним, на Украине против Порошенко завели 11 уголовных дел.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Порошенко, который за последние два месяца снял 34 млн долларов, могло понадобиться так много наличных.

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