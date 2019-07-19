Бывшего украинского президента Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщают украинские СМИ со ссылкой на фотографии с мероприятия.

По данным издания «Страна», Порошенко отправили на галерку.

Уточняется, что инцидент произошел в среду – на этот день Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины, где он должен был дать показания по делу об отмывании преступных доходов. В отношении бывшего президента Украины расследуется 11 уголовных дел.

Сам Порошенко заявил, что его 17 июля не будет на Украине – он отправляется в Страсбург для встречи с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами. При этом СМИ сообщали, что бывший украинский президент не значится в списке гостей, приглашенных в Европейский парламент.

Глава ГБР Украины Роман Труба заявил, что Порошенко вызовут на допрос повторно, однако произойдет это уже после выборов в Верховную раду.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Порошенко, который за последние два месяца снял 34 млн долларов, могло понадобиться так много наличных.

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